Governo de SC fecha ciclo de visitas aos 295 municípios com balanço de R$ 2,5 bi investidos Iniciado em 2023, o Programa SC Levada a Sério teve reuniões individualizadas de Jorginho Mello com todos os 295 prefeitos e vice-prefeitos... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 05/06/2025 - 21h55 )

O Programa Santa Catarina Levada a Sério – Prestando Contas, foi concluído pelo Governo de Santa Catarina nesta semana. A iniciativa contou com investimentos que ultrapassaram R$ 2,5 bilhões em obras, projetos e ações em todas as regiões do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os investimentos e resultados alcançados!

