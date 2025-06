Governo de SC investe R$ 3,5 milhões em plano de transição energética para o Sul do estado Proposta visa garantir que a descarbonização ocorra de forma gradual e planejada, assegurando inclusão social, proteção de empregos... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 05/06/2025 - 04h55 ) twitter

O Governo do Estado de Santa Catarina, juntamente com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), firmou um contrato para a elaboração do Plano Estadual de Transição Energética Justa, com foco na região Sul do estado. O ato da assinatura ocorreu na cidade de Criciúma, na última terça-feira (3). Essa contratação integra as ações do Programa Santa Catarina 2050, lançado em maio de 2024, e representa um investimento de R$ 3,5 milhões.

