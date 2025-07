Governo de SC irá instalar 10 mil câmeras de segurança e botão de pânico em escolas estaduais Implementação de medidas de segurança escolar acontece após cobrança de deputados da Alesc pela instalação de câmeras nas escolas ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 22h17 ) twitter

O governo do estado irá instalar cerca de 10 mil câmeras nas unidades de ensino de Santa Catarina, conforme informação divulgada nesta segunda-feira (14) pela Secom-SC (Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de Santa Catarina). O reforço na segurança escolar acontece após a sessão ordinária da última quarta-feira (9), em que deputados da Alesc (Assembléia Legislativa de Santa Catarina) cobraram pelo cumprimento da Lei 18.643/2023, que trata da instalação de câmeras nas escolas catarinenses.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa de segurança nas escolas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

