Governo de SC poderá assumir a gestão da BR-282? Entenda o pedido feito por Jorginho Mello Segundo o governador, descaso do governo federal com a estrada já se arrasta há anos; pedido é devido à falta de atenção com a manutenção...

ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 20h45 ) twitter

