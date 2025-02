Governo de SC prevê liberar R$ 65 milhões para assistência social nos municípios Secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Adeliana Dal Pont, diz que verba será sob cofinanciamento para assistência... ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 21/02/2025 - 15h07 ) twitter

No cargo há cerca de um mês, a nova secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Adeliana Dal Pont, visitou a sede do Grupo ND na quinta-feira (20), e falou sobre os investimentos e projetos estratégicos para fortalecer as políticas públicas no estado, como cofinanciamento de R$ 65 milhões para assistência social nos municípios e R$ 420 milhões em casas populares.

Para mais detalhes sobre esses importantes investimentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

