Governo de SC suspende o comércio de moluscos em áreas de Florianópolis; entenda riscos A suspensão do comércio de moluscos vale para produtos como ostras e mexilhões; toxina encontrada no animais pode causar complicações... ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 05h05 (Atualizado em 27/02/2025 - 05h05 )

Tanto a retirada e quanto o comércio de moluscos bivalves (ostras, mexilhões, vieiras e berbigões) foram suspensos em dois bairros de Florianópolis pela Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) nesta quarta-feira (26). A determinação ocorre após a detecção de níveis elevados da toxina ácido okadaico.

