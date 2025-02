Governo de SC terá que prestar esclarecimentos sobre ‘abandono’ da Via Expressa em Blumenau Governo catarinense será chamado pela Assembleia Legislativa do Estado para prestar esclarecimentos sobre a situação das obras ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 22h45 (Atualizado em 24/02/2025 - 22h45 ) twitter

Na última semana, o requerimento que pede a explicação do Governo do Estado referente ao “abandono” do prolongamento da Via Expressa em Blumenau foi aprovado na Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre essa situação e as implicações para a mobilidade em Blumenau, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

