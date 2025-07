Governo federal amplia cota para pesca de arrasto da tainha em Santa Catarina Decisão foi publicada nesta sexta-feira (4) e amplia limite para 1.200 toneladas ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 05/07/2025 - 11h17 ) twitter

A cota para pesca da tainha em Santa Catarina foi ampliada pelo MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura) e passa a ser de 1.200 toneladas do pescado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças na pesca da tainha!

