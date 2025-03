Governo federal corta mais de R$ 10 bilhões de Bolsa Família, ensino integral e Pé-de-Meia Corte será feito em valores não previstos no Orçamento e deverá servir para acomodar outras despesas, como benefícios previdenciários... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 13/03/2025 - 05h05 ) twitter

O governo federal pediu ao Congresso alterações no Orçamento deste ano para acomodar uma série de novas despesas, como R$ 3 bilhões adicionais para o Auxílio-Gás e um aumento de R$ 8 bilhões em gastos previdenciários. Diante desse cenário, o governo solicitou um corte de R$ 7,7 bilhões no Bolsa Família, ampliando a redução de despesa com o programa já prevista no pacote de contenção de gastos, segundo apurou a reportagem.

