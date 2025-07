Governo Federal destina R$ 863 mil para recuperação de ponte pênsil e galeria em Gaspar Estruturas foram danificadas pelas fortes chuvas que atingiram o município em janeiro; licitação deve ser concluída em até 40 dias ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 08h58 ) twitter

Gaspar recebeu um repasse de R$ 863 mil da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para a recuperação da galeria pluvial do bairro Lagoa e da ponte pênsil, popularmente conhecida como “pinguela”, que conecta o bairro Gasparinho à Coloninha. As estruturas foram danificadas pelas fortes chuvas que atingiram o município em janeiro. De acordo com a prefeitura, a licitação para os reparos deve ser concluída em até 40 dias.

