Governo federal revoga suspensão de registro de cooperativa investigada em SC

A Superintendência Federal do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) revogou a suspensão do CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) da CooperBarra (Cooperativa dos Agricultores Rurais de Barra Velha), no Litoral Norte catarinense. Segundo o comunicado, após análise das documentações e da denúncia registrada no portal de ouvidoria Fala.Br, não foram encontrados elementos que comprovassem irregularidades no registro da cooperativa.

Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

