Governo indiano contradiz Trump e afirma que cessar-fogo foi acordado diretamente entre países Conflito entre Índia e Paquistão começou na quarta-feira (7), depois que os militares indianos lançaram ataques de mísseis contra o... ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 12/05/2025 - 05h06 )

Índia e Paquistão divergiram sobre a participação dos EUA no cessar-fogo acordado no sábado (10). Para o governo indiano, a trégua entre Índia ocorreu diretamente entre os dois países, sem citar participação dos Estados Unidos.

Saiba mais sobre essa polêmica e as declarações dos governos no nosso parceiro ND Mais.

