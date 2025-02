Governo muda regras do saque-aniversário do FGTS para trabalhadores demitidos Atuais regras do saque-aniversário do FGTS determinam que trabalhador demitido que fez o saque só tem direito à multa rescisória de... ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 15h27 ) twitter

O governo federal anunciou na segunda-feira (24) que vai mudar as regras do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A multa rescisória será liberada para trabalhadores que foram demitidos, mas optaram pelo saque-aniversário.

