‘Grande amigo’: motorista morre após caminhão capotar em acidente na SC-159

Um caminhoneiro de 39 anos morreu após um grave acidente na SC-159, em Jardinópolis, no Oeste de Santa Catarina. O acidente foi registrado na tarde da quinta-feira (24) e envolveu apenas o veículo conduzido pela vítima, que foi identificada como Ronaldo Zardo. De acordo com a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), o caminhão Volkswagen 13.180, com placas de Irati, saiu da pista, bateu contra um barranco e capotou. A carga ficou parcialmente espalhada sobre a rodovia, que operou no sistema pare-siga até a liberação total do trânsito, por volta das 20h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico acidente.

