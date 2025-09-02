‘Grande coração’: trabalhador encontrado morto em câmara fria em SC deixa esposa e filha
Um homem de 33 anos foi encontrado morto dentro de uma câmara fria, em Fraiburgo, no Meio-Oeste do estado; o corpo foi localizado pelo...
Um trabalhador de 33 anos foi encontrado morto dentro de uma câmara fria de uma empresa na cidade de Fraiburgo, no Meio-Oeste catarinense, na manhã deste domingo (31). A vítima foi identificada como Felipe Morais dos Santos. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado por um vigilante, que percebeu o desaparecimento do trabalhador e iniciou buscas no local.
