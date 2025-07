‘Grande educador’: professor morre ao retornar de festa julina de escola em SC O carro do professor saiu da pista e bateu em uma árvore, em Capinzal, no Meio-Oeste; ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local... ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O professor de educação física, André Luiz da Luz, de 40 anos, morreu em um grave acidente de trânsito em Capinzal, no Meio-Oeste de Santa Catarina, na tarde de sábado (12). Ele era professor do município e voltava de uma festa julina da escola onde trabalhava. Com a morte de André, Capinzal decretou luto oficial de três dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa triste notícia.

Leia Mais em ND Mais:

Homem furta objeto inusitado de praça em SC para ‘agradar a filha’ e acaba preso

Câmara de Criciúma discute incluir incentivo à doação de sangue em contas dos serviços públicos

Profissionais são atacados por pacientes durante atendimento em hospital de SC