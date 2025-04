Grandes obras em São José agora precisam ouvir vizinhança antes de sair do papel Novas regras divulgadas na segunda-feira (7) regulamentam a construção de grandes obras em São José ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 16h28 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h28 ) twitter

Empreendimentos responsáveis por grandes obras em São José precisam ouvir a população antes da construção, segundo as novas regras do plano diretor do município divulgadas na segunda (7). Com a atualização, os vizinhos do empreendimento podem opinar sobre os impactos da obra para sua comunidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novas regras do plano diretor e como elas impactarão a sua comunidade!

