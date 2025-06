Granizo robusto: pedras de gelo do tamanho de ovos causam destruição em Videira Temporal com muita chuva, granizo e fortes ventos atingiu Videira na noite de quarta-feira (4); o município ainda contabiliza os estragos... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os fortes temporais da noite de quarta-feira (4) deixaram um rastro de prejuízos em diversas cidades do Extremo-Oeste, Oeste e Meio-Oeste de Santa Catarina. Na manhã desta quinta-feira (5), os municípios atingidos seguem contabilizando os estragos, e as imagens impressionam.

Para mais detalhes sobre os estragos e as ações de emergência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fraudes no Universidade Gratuita: governo quer nomes e promete cobrar por valores

Começa nesta quinta-feira a Festa do Divino em Florianópolis; confira programação

‘Bolsa Família do Tarcísio’: pesquisador do programa federal analisa iniciativa de SP