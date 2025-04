Gratuito e voluntário: como cadastrar seu pet no SinPatinhas, novo RG Animal para cães e gatos A iniciativa do RG Animal busca prevenir o abandono e combater situações de maus-tratos; o Brasil tem 62,2 milhões de cães e 30,8 milhões... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 09h45 (Atualizado em 18/04/2025 - 09h45 ) twitter

O SinPatinhas (Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos) já está em funcionamento e disponível para os tutores realizarem o RG Animal. Por meio desse sistema, é possível emitir gratuitamente uma carteirinha com um número de identificação único que possui validade em todo o território nacional para os animais de estimação.

é possível emitir gratuitamente uma carteirinha com um número de identificação único que possui validade em todo o território nacional para os animais de estimação.

