Grave acidente com carro de luxo deixa uma pessoa morta na BR-280 em SC

Um grave acidente deixou uma pessoa morta em Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina, no final da tarde desta quinta-feira (1º). A colisão envolveu quatro veículos, na BR-280, por volta das 17h38. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no km 154 da rodovia, na localidade de Rio da Areia. A dinâmica da colisão, porém, não foi informada pelas autoridades.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

