Grave acidente em Criciúma mata motociclista; vítima foi achada com arame no pescoço

Um grave acidente matou um motociclista, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira (26). A ocorrência foi registrada na rua Narciso Dominguini, no bairro São Domingos, pouco antes das 8h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada em um terreno rural, ao lado da própria motocicleta, enrolada em uma cerca de arame, sem sinais vitais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

