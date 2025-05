Grave acidente em SC mata dois homens e deixa carro partido ao meio Vítimas estavam em um Volkswagen Voyage, que saiu da pista e colidiu em um poste na cidade de Turvo ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h36 ) twitter

Um grave acidente de trânsito provocou a morte de dois homens em Turvo, no Extremo Sul de Santa Catarina. Eles estavam em um veículo Volkswagen Voyage, que saiu da pista e colidiu em um poste na noite dessa segunda-feira (19), na Rodovia Prefeito Romeu Carlessi. Com o impacto, o carro partiu ao meio e as duas vítimas foram arremessadas para fora.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

