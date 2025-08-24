Logo R7.com
Grave acidente envolvendo quatro veículos, deixa um morto na Rodovia do Arroz em SC

A colisão envolveu uma carreta contêiner, um Mitsubishi SX, um Volkswagen Fox e uma Kombi na SC-108 em Guaramirim

ND Mais|Do R7

Um grave acidente registrado no início da tarde deste sábado (23) deixou uma vítima fatal e dois feridos na SC-108, no trecho conhecido como Rodovia do Arroz, em Guaramirim, próximo ao limite com Joinville. A colisão envolveu uma carreta contêiner, um Mitsubishi SX, um Volkswagen Fox e uma Kombi.

