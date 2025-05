Grave acidente mata enteados da filha de Mano Menezes; técnico é liberado pelo Grêmio Maria Sophia, de 16 anos, e Arthur, de 9, morreram após um capotamento na BR-293, em Sant’Ana do Livramento (RS) ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 05h03 ) twitter

Os enteados da filha de Mano Menezes, técnico do Grêmio, morreram em um grave acidente de trânsito na BR-293, em Sant’Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul, nessa sexta-feira (16). O clube emitiu uma nota de pesar neste sábado (17). Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9 anos, morreram no local do acidente, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Além deles, um homem de 42 anos morreu. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

