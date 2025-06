Grave acidente mata jovem de 23 anos em Chapecó As equipes dos Bombeiros e do Samu tentaram reanimar o jovem de 23 anos por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu e morreu no local... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h37 ) twitter

Um grave acidente tirou a vida de um jovem de 23 anos na noite desta terça-feira (17), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Wiktor Gabriel Nunes Lima pilotava uma moto quando colidiu frontalmente contra uma carreta, no acesso à BR-282, no bairro Belvedere.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

