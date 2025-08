Grave acidente mata motociclista de 20 anos na SC-470: ‘Tantos sonhos’ Motociclista colidiu lateralmente em um caminhão na noite de quinta-feira (31), em Sul Brasil; sepultamento do jovem ocorre no cemitério... ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h37 ) twitter

Um grave acidente tirou a vida do jovem Djeison Zucco, de 20 anos, na noite de quinta-feira (31), na SC-470, em Sul Brasil, no Oeste de Santa Catarina. Ele não resistiu aos ferimentos após uma colisão lateral com um caminhão e morreu ainda no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa tragédia.

