Grave acidente na SC-285 mata motociclista em cidade do interior Colisão envolvendo uma caminhonete e duas motos aconteceu nesse domingo (18) em Turvo ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 21h15 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um grave acidente na SC-285 provocou a morte de um motociclista em Turvo, no Extremo Sul de Santa Catarina. A ocorrência, atendida pelo Corpo de Bombeiros, foi registrada por volta das 18h30 desse domingo (18), na SC-285, no bairro Rodeio da Areia. De acordo com os bombeiros, houve uma colisão entre uma caminhonete Ford Ranger e duas motos. O motorista do veículo foi socorrido e encaminhado ao hospital por populares. A outra moto era conduzida por uma mulher, que foi atendida por socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Título de eleitor cancelado pode travar passaporte, CPF e concursos; entenda

Acic analisa avanço tímido do setor industrial no Sul de SC: ‘Temos que criar alternativas’

BRT em Florianópolis: prefeitura assina convênio de R$ 159 milhões para corredores de ônibus