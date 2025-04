Grave acidente na SC-482 deixa motociclista morto O grave acidente na SC-482 envolveu um carro e uma moto em Quilombo, no Oeste do estado ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 04h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 04h59 ) twitter

Um motociclista de 37 anos morreu após um grave acidente na SC-482, acesso central do município de Quilombo, no Oeste de Santa Catarina. O acidente envolveu uma motocicleta e um carro e aconteceu por volta das 12h desta sexta-feira (25). Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi encontrada em estado grave, consciente, porém desorientada, com sinais de traumatismo cranioencefálico, fraturas na perna e braço direito, além de hemorragia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

