Grave acidente termina com mãe morta e avó e netos feridos em Lebon Régis, no Oeste de SC Grave acidente termina com mãe morta e avó e netos feridos em SC após veículo passar em um buraco, bater em um barranco e capotar em... ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um grave acidente terminou com uma mãe morta e avó e netos feridos em Lebon Régis, no Oeste de SC, na noite desta sexta-feira (8), na rodovia SC-350, no Oeste catarinense. As quatro pessoas fazem parte da mesma família.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Pensou em subir a Serra? Veja se SC terá mais picos de neve neste fim de semana

Vidro quebrado, lixo e chuva: abrigos de ônibus são alvos de vandalismo em cidade de SC

Irmãos de SC se tornam pais ao mesmo tempo e netos nascem com apenas um mês de diferença