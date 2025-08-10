Grave acidente termina com mãe morta e avó e netos feridos em Lebon Régis, no Oeste de SC
Grave acidente termina com mãe morta e avó e netos feridos em SC após veículo passar em um buraco, bater em um barranco e capotar em...
Um grave acidente terminou com uma mãe morta e avó e netos feridos em Lebon Régis, no Oeste de SC, na noite desta sexta-feira (8), na rodovia SC-350, no Oeste catarinense. As quatro pessoas fazem parte da mesma família.
