Grávida de 7 meses dá à luz a bebê morto no meio da rua após ser estuprada Suspeitos de estuprar grávida ainda não foram identificados e, em nota, secretaria de segurança pública informou que irá reforçar proteção... ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 02/06/2025 - 05h15 )

ND Mais

Uma mulher grávida de sete meses deu à luz no meio da rua após ser estuprada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A violência ocorreu entre a manhã e tarde de quarta-feira (28).

