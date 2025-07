Grávida é agredida e ameaçada de morte pelo padrasto com picareta no Sul de SC Mulher de 29 anos, grávida de 33 semanas, sofreu ferimentos após o ataque do padrasto na cidade de São Martinho ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 22h17 ) twitter

Uma mulher de 29 anos, grávida de 33 semanas, foi agredida e ameaçada de morte pelo padrasto em São Martinho, no Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu na tarde dessa terça-feira (15), na localidade de Vargem do Cedro. A vítima já possui medida protetiva contra o agressor, que é reincidente no descumprimento da ordem judicial.

Saiba mais sobre este caso alarmante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

