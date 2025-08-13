Gravíssimo acidente em SC mata motociclista em pequena cidade do Extremo Sul
Identificação da vítima não foi informada; ocorrência foi registrada em Meleiro
Um motociclista, cuja identificação e idade não foram informadas, morreu após um gravíssimo acidente em Meleiro, no Extremo Sul de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (12). A ocorrência foi registrada na SC-447, no bairro Sapiranga, por volta das 7h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu uma motocicleta e um caminhão. O motociclista foi encontrado politraumatizado, de capacete, sem sinais vitais A morte foi confirmada no local da ocorrência pela médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
