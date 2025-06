Greve de ônibus afeta mais de 30 linhas em Florianópolis na manhã desta segunda-feira Prefeitura de Florianópolis recomenda acessar o aplicativo Floripa no Ponto para acompanhar a situação da greve de ônibus, que impacta... ND Mais|Do R7 16/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h17 ) twitter

A greve de ônibus na Grande Florianópolis paralisou parcialmente o transporte público da capital catarinense a partir das 4h manhã desta segunda-feira (16). Manifestantes bloquearam a garagem da empresa Insular.

Para mais detalhes sobre a situação do transporte público e as reivindicações dos trabalhadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

