Greve de ônibus paralisa linhas de transporte em Florianópolis pela 3ª vez

Ainda sem acordo no horizonte, a greve de ônibus continua na Grande Florianópolis e paralisa linhas pelo terceiro dia nesta terça-feira (17). Manifestantes bloquearam a garagem do Norte da Ilha, afetando também o transporte na região leste e central. A previsão, até o momento, é de que as linhas voltem a circular a partir das 10h30. A greve de ônibus interrompeu o serviço das empresas Transol e Canasvieiras. O Sul da Ilha e a região continental não foram prejudicados pela paralisação.

Para mais detalhes sobre a situação da greve e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

