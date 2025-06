Greve de ônibus: quais são as linhas paralisadas em Florianópolis? Sindicato anuncia que não há previsão de retomar as 89 linhas paralisadas na greve de ônibus ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 22h56 ) twitter

A greve de ônibus deixou passageiros desamparados em Florianópolis, a partir das 5h da manhã desta quinta-feira (12). Segundo a prefeitura, 82 linhas estão paralisadas na capital catarinense.

