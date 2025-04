Greve dos entregadores de app: quatro pontos para entender a paralisação no Brasil Greve nacional de entregadores de app afeta mais de 50 cidades no Brasil; em Santa Catarina, presidente do sindicato lamentou a falta...

ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 01/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share