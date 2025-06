Greve dos ônibus na Grande Florianópolis é decretada e transporte pode parar a qualquer momento Paralisação de motoristas e cobradores foi aprovada durante assembleia do Sintraturb na noite desta quarta-feira (11); na capital,... ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h17 ) twitter

O Sintraturb (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano da Região Metropolitana de Florianópolis) aprovou a decretação de greve dos ônibus na Grande Florianópolis a partir desta quinta-feira (12). O dirigente do Sintraturb Ricardo Freitas afirmou que não há previsão de paralisação no início do dia, porém a suspensão pode ocorrer ao longo da quinta-feira. A greve dos ônibus na Grande Florianópolis pode ser total ou parcial. A prefeitura de Florianópolis informou que autorizou a circulação de transportes alternativos em caso de paralisação do serviço.

Para mais detalhes sobre essa situação que pode impactar a mobilidade na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

