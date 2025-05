Greve dos professores de SP: entenda a disputa entre sindicato e governo Pauta vai de questões salariais às bandeiras de Tarcísio, como escolas cívico-militares; greve dos professores de SP está marcada para... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 19h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O governo de São Paulo e o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) estão em disputas, que incluiu paralisação dos profissionais e judicialização por parte do estado, enquanto negociam pontos como reajuste salarial. A próxima greve dos professores de SP está marcada para sexta-feira (9), com assembleia na capital paulista para definir os próximos passos da mobilização.

Para entender todos os detalhes dessa importante mobilização, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Justiça da França determina que morador de SC continue preso por tráfico de drogas na Europa

Pintado vê derrota do Figueirense do camarote e interino soube no dia que iria para o banco

Odor forte em bagagem chama atenção de policiais e termina em flagrante em SC