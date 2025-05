Greve dos professores de SP: Justiça suspende processo do estado, mas paralisação é mantida Em audiência virtual, TJ-SP paralisa ação judicial para novas negociações; greve dos professores de SP segue agendada para sexta-feira... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 10h26 (Atualizado em 06/05/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu nesta segunda-feira (5) suspender a ação judicial do governo do estado contra o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) por 20 dias para acontecerem novas rodadas de negociação. A entidade comemorou o resultado, mas manteve a greve dos professores de SP marcada para a próxima sexta-feira (9).

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Como vai funcionar a “autodeportação” do governo Trump

Gesto heroico: vizinhança apaga incêndio em Blumenau antes da chegada dos bombeiros

Entenda por que Portugal quer deportar 18 mil brasileiros e estrangeiros