Greve em São José chega ao fim: o que ficou definido no acordo entre prefeitura e servidores

Os servidores municipais e o poder executivo chegaram a um acordo, decretando fim a greve em São José, na Grande Florianópolis. O anúncio foi feito no fim da tarde desta segunda-feira (16). Segundo o Sintram-SJ (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José), a paralisação foi motivada por falta de efetivo em escolas, postos de saúde, assistência social e na segurança pública.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do acordo!

