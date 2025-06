Greve em São José: “Não aceitamos pressão de sindicato”, afirma Orvino Servidores municipais deflagaram greve em São José na última segunda-feira (10); prefeito afirmou que a prioridade é atendimento ao... ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 10h57 ) twitter

O prefeito Orvino Coelho de Ávila afirmou nesta quarta-feira (11) que não aceitará pressão do sindicato dos servidores municipais, que estão em greve em São José há dois dias. “Desde que assumi a Prefeitura de São José, concedemos uma série de benefícios aos servidores públicos. Mesmo assim, o sindicato decidiu pela greve. Mas não vamos aceitar pressão de sindicato”, afirmou.

Para mais detalhes sobre a situação da greve e as declarações do prefeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

