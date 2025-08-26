Gritos e choro intenso: mãe e padrasto de bebê morta em SC xingavam constantemente as crianças A investigação da Polícia Civil apontou que a mãe e o padrasto da bebê morta, em Joaçaba, não estavam trabalhando e permaneciam a maior... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil apura detalhes sobre a bebê morta na quarta-feira (20), em Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Conforme a delegada Fernanda Gehlen, a mãe e o padrasto da criança de 8 meses, suspeitos das agressões, não estavam trabalhando e permaneciam a maior parte do tempo em casa. Ainda segundo a investigação, era possível ouvir gritos e xingamentos dos adultos dirigidos às crianças, que apresentavam choro intenso e constante.

Para mais detalhes sobre este caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Patrimônio cultural’: Bar do Boni se defende após ser condenado à demolição em Florianópolis

FOTOS: Ilha anexa à Florianópolis de 600m² está à venda em leilão pela metade do preço

Suspeito atrai menina de 10 anos com refrigerante e biscoitos para estuprá-la em SC