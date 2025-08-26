Gritos e choro intenso: mãe e padrasto de bebê morta em SC xingavam constantemente as crianças
A investigação da Polícia Civil apontou que a mãe e o padrasto da bebê morta, em Joaçaba, não estavam trabalhando e permaneciam a maior...
A Polícia Civil apura detalhes sobre a bebê morta na quarta-feira (20), em Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Conforme a delegada Fernanda Gehlen, a mãe e o padrasto da criança de 8 meses, suspeitos das agressões, não estavam trabalhando e permaneciam a maior parte do tempo em casa. Ainda segundo a investigação, era possível ouvir gritos e xingamentos dos adultos dirigidos às crianças, que apresentavam choro intenso e constante.
