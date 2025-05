‘Gritos e sangue’: vizinhos ouvem barulhos e salvam mulher de agressões em SC Segundo a PM, suspeito estava embriagado e foi contido por moradores até a chegada dos policiais; agressões aconteceram em Guarujá... ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 22h36 ) twitter

Marcos Santos/USP Imagens

Gritos e barulhos chamaram a atenção de moradores da rua Maranhão, no município de Guarujá do Sul, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, e revelaram agressões em um caso de violência doméstica, enquadrado na Lei Maria da Penha. Uma mulher de 61 anos sofreu agressões com socos e tapas pelo companheiro após recusar aproximação física durante a noite. O caso foi registrado por volta das 20h15 da quarta-feira (21).

