‘Grudados’: como está a família de ‘vira-latas’ abandonada em frente a ONG em SC?
A família foi abandonada em São Francisco do Sul, Litoral Norte de Santa Catarina e está para adoção
A família de cachorros abandonada em frente a uma ONG em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, continua recebendo cuidados da associação. A mãe da família recebeu o nome de “Ravena” e já há uma pessoa interessada em adotá-la. Segundo Gisele Maia, presidente da Associação Voluntários Amigos dos Animais/Anjos Protetores, Ravena já não está produzindo mais tanto leite, mas seus filhotes seguem ‘grudados’ na mãe. “Ela é uma mãezona, tem um ciúme desses nenéns. Mas eles já estão comendo ração”, disse.
A família de cachorros abandonada em frente a uma ONG em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, continua recebendo cuidados da associação. A mãe da família recebeu o nome de “Ravena” e já há uma pessoa interessada em adotá-la. Segundo Gisele Maia, presidente da Associação Voluntários Amigos dos Animais/Anjos Protetores, Ravena já não está produzindo mais tanto leite, mas seus filhotes seguem ‘grudados’ na mãe. “Ela é uma mãezona, tem um ciúme desses nenéns. Mas eles já estão comendo ração”, disse.
Para saber mais sobre a história emocionante de Ravena e seus filhotes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre a história emocionante de Ravena e seus filhotes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: