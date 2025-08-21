‘Grudados’: como está a família de ‘vira-latas’ abandonada em frente a ONG em SC? A família foi abandonada em São Francisco do Sul, Litoral Norte de Santa Catarina e está para adoção ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h58 ) twitter

A família de cachorros abandonada em frente a uma ONG em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, continua recebendo cuidados da associação. A mãe da família recebeu o nome de “Ravena” e já há uma pessoa interessada em adotá-la. Segundo Gisele Maia, presidente da Associação Voluntários Amigos dos Animais/Anjos Protetores, Ravena já não está produzindo mais tanto leite, mas seus filhotes seguem ‘grudados’ na mãe. “Ela é uma mãezona, tem um ciúme desses nenéns. Mas eles já estão comendo ração”, disse.

