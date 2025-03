Grupo de acionistas alega que falência da Teka foi solicitada de forma precipitada em SC Justiça aceitou o recurso apresentado pelo fundo de investimento Alumni e anulou a falência continuada da Teka ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 09h46 ) twitter

Uma nova decisão judicial reverteu a falência da Teka, tradicional empresa têxtil de Blumenau. O fundo de investimento Alumni FP apresentou um recurso para o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), que suspendeu o decreto assinado em 27 de fevereiro.

Saiba mais sobre essa reviravolta e as implicações para a Teka consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

