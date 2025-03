Grupo de bacanas transformam um velho barraco de pescadores numa requintada festa de Carnaval Um velho barraco de pescadores no Farol de Santa Marta vira cenário requintado para reunir o jet set do sul em festa de Carnaval ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grupo de amigos abonados, donos de várias mansões no condomínio mais luxuoso do Farol de Santa Marta, promoveu na tarde de domingo de Carnaval um encontro de bacanas do jet set social do sul, tendo como local um velho barraco de pescadores à beira-mar do Farol de Santa Marta, que foi transformado em um requintado cenário para uma festa carnavalesca no maior estilo ‘pé na areia’.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa festa incrível!

Leia Mais em ND Mais:

Criança de 3 anos ‘foge’ de creche em SC por buraco em cerca

Recordista olímpico em 2016, Thiago Braz inicia nova fase na carreira em Blumenau

Hospital Florianópolis altera atendimentos para reformas a partir desta quarta; veja mudanças