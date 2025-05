Grupo de empresários lança manifesto contrário a mudança do nome do campus da UFSC Movimento Floripa Sustentável é composto por 45 entidades representativas e afirma que proposta é uma tentativa de 'apagar a memória... ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 05h26 (Atualizado em 10/05/2025 - 05h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um grupo de empresários de Santa Catarina se manifestou contrário à mudança de nome do campus da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), em Florianópolis. O espaço leva o nome do primeiro reitor e idealizador do campus, João David Ferreira Lima. As discussões sobre o assunto começaram depois que um relatório da Comissão da Memória e Verdade da universidade apontou que o professor, com mandato entre 1962 e 1972, teria colaborado com a ditadura militar, perseguindo estudantes, professores e servidores.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações do Movimento Floripa Sustentável, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vítimas do acidente em São José do Cerrito são identificadas pela prefeitura da cidade

Irmãos Castel se destacam no skate em Florianópolis e acumulam títulos

Assista Botafogo x Internacional ao vivo na tela da NDTV RECORD