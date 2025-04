Grupo frauda licitações em SC com truque para adulterar horas de máquinas, diz Gaeco Operação do Gaeco apura esquema de fraude em licitações de prefeitura na Serra de SC, em que veículos, máquinas e equipamentos eram... ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Operação Cronos, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) na manhã desta terça-feira (15), investiga um grupo por fraude em licitações da Prefeitura de Bocaina do Sul, na Serra catarinense. Os agentes cumprem três mandados de busca e apreensão. O objetivo é descobrir detalhes do esquema e qual o tamanho do prejuízo aos cofres públicos.

Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Justiça proíbe transferência de 140 presos para penitenciária de SC

‘Menina excepcional’: identificada motociclista de 19 anos que morreu em acidente em SC

Polícia salva cachorro agonizando em sacola após homem tentar matá-lo por estragar moto em SC