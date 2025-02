Grupo JM apresenta Lofts a partir de 19m² para locação e parcelamento facilitado O Grupo JM lança o Acqua, com apartamentos compactos perto do Centro. A Lóque Já oferece mobília e gestão da locação, facilitando a... ND Mais|Do R7 01/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 01/02/2025 - 10h46 ) twitter

Compactos, mas não menos aconchegantes: essa é a proposta do novo empreendimento do Grupo JM, o Acqua Lofts & Apartments. Voltado para o público investidor que deseja aumentar sua renda com a locação de imóveis em contratos anuais ou temporários, como Airbnb.

Para mais detalhes sobre este inovador empreendimento e suas vantagens, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

