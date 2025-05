Grupo Kolina figura entre as Concessionárias Volkswagen de maior performance no Brasil Esse reconhecimento destaca a excelência do trabalho desenvolvido pelas equipes em todas as unidades. ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 23h26 (Atualizado em 08/05/2025 - 23h26 ) twitter

O Grupo Kolina celebra uma conquista marcante: a empresa foi reconhecida pela Volkswagen do Brasil como a terceira melhor concessionária em performance no país em abril de 2025. Esse reconhecimento destaca a excelência do trabalho desenvolvido pelas equipes em todas as unidades, reafirmando o compromisso com a qualidade e a satisfação dos clientes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa conquista impressionante!

